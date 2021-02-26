Gülben Ergen Kış Gülleri sözleri! Gülben Ergen Kış Gülleri dinle!
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GÜLBEN ERGEN KIŞ GÜLLERİ SÖZLERİ
Ellerinde kış gülleri
Yüzün bahardan bir gece
Şarkılarda aşk çilesi
Hayat bana mı bilmece?
Yakıyorsun nefesimi
İçim hazır her ümide
Gözüm sende, gönlüm sende
Aşka ben miyim eğlence?
Saçlarından ırmaklara
Öpüşlerinden dağlara
Kara kıştan hazirana
Taşıyorsun beni bir anda
Övünme benle
Utanma benden
Düşünme benle beraberken
Bekleme bir şey
Övünme benle
Utanma benden
Düşünme benle beraberken
Yolunda her şey
Dilimde yârin türküsü
Bağrımda koca bir ateş
Ayrılık hep korkulu düş
Herkes böyle mi sevince?
Her gönülde bir sevgili
Her yarada bir tuz izi
Şifa olsun, ey sevgili!
İyileşiyorum seninle
Saçlarından ırmaklara…