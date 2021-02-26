Gülben Ergen Kış Gülleri sözleri! Gülben Ergen Kış Gülleri dinle!
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Gülben Ergen Kış Gülleri sözleri! Gülben Ergen Kış Gülleri dinle!

26.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:38
Gülben Ergen Kış Gülleri sözleri! Gülben Ergen Kış Gülleri dinle!

Yeni albümü ile fırtınalar estiren başarılı isim Gülben Ergen Kış Gülleri sözleri! Gülben Ergen Kış Gülleri dinle! Gülben Ergen Demet Akalın! Detaylar haberimizde.

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GÜLBEN ERGEN KIŞ GÜLLERİ SÖZLERİ

Ellerinde kış gülleri

Yüzün bahardan bir gece

Şarkılarda aşk çilesi

Hayat bana mı bilmece?

Yakıyorsun nefesimi

İçim hazır her ümide

Gözüm sende, gönlüm sende

Aşka ben miyim eğlence?

Saçlarından ırmaklara

Öpüşlerinden dağlara

Kara kıştan hazirana

Taşıyorsun beni bir anda

Övünme benle

Utanma benden

Düşünme benle beraberken

Bekleme bir şey

Övünme benle

Utanma benden

Düşünme benle beraberken

Yolunda her şey

Dilimde yârin türküsü

Bağrımda koca bir ateş

Ayrılık hep korkulu düş

Herkes böyle mi sevince?

Her gönülde bir sevgili

Her yarada bir tuz izi

Şifa olsun, ey sevgili!

İyileşiyorum seninle

Saçlarından ırmaklara…

GÜLBEN ERGEN KIŞ GÜLLERİ DİNLE!

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