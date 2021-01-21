Gülben Ergen'den Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gülben Ergen'den Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi

21.01.2021 00:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:57
Gülben Ergen'den Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi

Nokta programına bu hafta Gülben Ergen, Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı. Bayülgen, Seren Serengil'in adını geçirmeden "Sen kimin altındaydın?" sorusunu sordu. Seren Serengil'le davalık olan Ergen, lafı dolandırsa da ısrarlı sorular üzerine Serengil'le çalışmasına, "Zor günler değildi, çok güzeldi. Hatta ilk çıkışımdı galiba" yanıtını verdi.

Gülben Ergen uzun yıllardır kavgalı olduğu Seren Serengil hakkında ilk kez konuştu. Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. 1990 yılında gazinoda birlikte çalışan Serengil ve Ergen son yıllarda aralarındaki kavgalarla gündeme geldi.

Okan Bayülgen'in Nokta programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gülben Ergen bazı sorularda sinirlendi ve gerildi. Bayülgen, yıllardır devam eden Seren Serengil ve Gülben Ergen kavgasını dile getirmekten çekinmedi. Ergen'e gazinolarda sahne aldığı dönemle ilgili sorular soran Bayülgen, herkesin merak ettiği sorulara açıklık getirdi.

Gülben Ergen, o dönemde Seren Serengil'in alt kadrosunda sahne alıyordu. Okan Bayülgen, Seren Serengil'in adını geçirmeden "Sen kimin altındaydın?" sorusunu sordu.

GÜLBEN, LAFI DOLANDIRDI

Gülben Ergen, uzun süre Seren Serengil'in adını ağzına almamak için lafı dolandırdı. Ünlü şarkıcı, uzun uzun çalıştığı başka isimlerden bahsetti. Hatta konuyu çevirmek için başka gazinolarda çalışan isimlerden bile bahsetti. Okan Bayülgen, "Asıl ismi söylemiyor bak" diyerek doğrudan "Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?" diye sordu.

"İLLA SÖYLETECEK O ADI"

Gülben Ergen, bunu doğrulasa da Okan Bayülgen'e yetmedi! Usta sunucu Seren Serengil'le ilgili soruyu birkaç kez tekrarlayınca Gülben Ergen'in sabrı taştı. Şakayla karışık, "İlla beş kez söyletecek o adı, tüm çabası bu" diyen Ergen, yine kurtulamadı.

"ÇOK GÜZEL GÜNLERDİ"

Okan Bayülgen, ikilinin gazino günleriyle eğlenmeye devam etti. "Seren Serengil'in altında çalışsam çok zorlanırdım" diyen Bayülgen'e ünlü şarkıcının yanıtı ise şoke eden cinstendi. Meğer Gülben Ergen o günleri hiç de kötü hatırlamıyormuş. Gülben Ergen, "Zor günler değildi, çok güzeldi. Hatta ilk çıkışımdı galiba" diyerek o günleri andı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Cemre Kemer İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gülben Ergen'den Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 00:59:02. #1.15#
title