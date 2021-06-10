90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı
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90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı

Hürriyet - Haberler | Magazin

90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Mesane ve böbrek tümörüne bağlı olarak çoklu organ yetmezliği yaşayan Gülay, tedavisinin ardından tatil için gittiği bodrumda 3. kez kanser olduğunu öğrendi. Rahim kanseri olduğu belirlenen ünlü şarkıcı apar topar İstanbul'a dönerek tedaviye başladı.

'Cesaretin Var mı Aşka?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 1'er yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca bir süre tedavi gördü.

TATİL İÇİN GİTTİĞİ BODRUM'DA SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen Gülay, tatil için Bodrum'daki kız kardeşi Nilüfer Sezer'in yanına gitti. Gülay, burada sağlık sorunları yaşayınca Milas Devlet Hastanesi'ndeki doktorlara başvurdu.

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı

DOKTORLAR RAHİM KANSERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Şarkıcıyı muayene eden doktorlar, rahim kanserinden şüphelendi. Biyopsi için alınan parçanın tahlili rahim kanseri olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul'a döndü. Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirecek.

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Çevresindeki çoğu kişiyi kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı

Kaynak: Hürriyet

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Ünlü şarkıcı yeniden kansere yakalandı
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