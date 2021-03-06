Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Gülay en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!
CESARETİN VAR MI AŞKA SÖZLERİ
Bir gün bir çılgınlık edip
Seni sevdiğimi söylesem
Alay edip güler misin
Yoksa sen de sever misin
Bir gün bir çılgınlık edip
Seni sevdiğimi söylesem
Alay edip güler misin
Yoksa sen de sever misin
Cesaretin var mı aşka
Çarpıyor kalbim bir başka
Sen de böyle sevsen keşke
Desen bana yar
Cesaretin var mı aşka
Çarpıyor kalbim bir başka
Sen de böyle sevsen keşke
Desen bana yar
Konuşmadan gözlerinle
Beni sevdiğini söylesen
Yüreğime gözlerini
Ölene dek mühürlesem
Konuşmadan gözlerinle
Beni sevdiğini söylesen
Yüreğime gözlerini
Ölene dek mühürlesem
Cesaretin var mı aşka
Çarpıyor kalbim bir başka
Sen de böyle sevsen keşke
Desen bana yar
Cesaretin var mı aşka
Çarpıyor kalbim bir başka
Sen de böyle sevsen keşke
Desen bana yar
Cesaretin var mı aşka
Çarpıyor kalbim bir başka
Sen de böyle sevsen keşke
Desen bana yar
Besteciler: Ugur Aykut Gurel/ Sezer Gulay