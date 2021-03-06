Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!
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Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!

06.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:29
Gülay

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Gülay en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri! "Cesaretin var mı Aşka" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Cesaretin var mı Aşka" şarkı özleri!

CESARETİN VAR MI AŞKA SÖZLERİ

Bir gün bir çılgınlık edip

Seni sevdiğimi söylesem

Alay edip güler misin

Yoksa sen de sever misin

Bir gün bir çılgınlık edip

Seni sevdiğimi söylesem

Alay edip güler misin

Yoksa sen de sever misin

Cesaretin var mı aşka

Çarpıyor kalbim bir başka

Sen de böyle sevsen keşke

Desen bana yar

Cesaretin var mı aşka

Çarpıyor kalbim bir başka

Sen de böyle sevsen keşke

Desen bana yar

Konuşmadan gözlerinle

Beni sevdiğini söylesen

Yüreğime gözlerini

Ölene dek mühürlesem

Konuşmadan gözlerinle

Beni sevdiğini söylesen

Yüreğime gözlerini

Ölene dek mühürlesem

Cesaretin var mı aşka

Çarpıyor kalbim bir başka

Sen de böyle sevsen keşke

Desen bana yar

Cesaretin var mı aşka

Çarpıyor kalbim bir başka

Sen de böyle sevsen keşke

Desen bana yar

Cesaretin var mı aşka

Çarpıyor kalbim bir başka

Sen de böyle sevsen keşke

Desen bana yar

Besteciler: Ugur Aykut Gurel/ Sezer Gulay

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