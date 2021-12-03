Gül: "Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz" - Haberler
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Gül: "Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kocaeli Adliyesi binasından çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kocaeli Adliyesi binasından çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Gül: Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz

Gül: Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz

Gül: Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz

Adalet Bakanı Gül, 'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Adalet Bakanı Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı"nda konuştu: (1)

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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