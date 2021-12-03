Gül: "Tüm mağdurların elinden tutacak bir çalışmayı yapıyoruz"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kocaeli Adliyesi binasından çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kocaeli Adliyesi binasından çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması KOCAELİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.