Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor
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Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor

08.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 08:53
Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor

ADANA'da tespih üreticisi Nasır Fidan, 400 bin liraya mal ettiği, dünyanın en büyük tespihi olduğu belirtilen yaklaşık 1 tonluk kehribar tespihi, sergilenmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istedikleri söyledi.

ADANA'da tespih üreticisi Nasır Fidan, 400 bin liraya mal ettiği, dünyanın en büyük tespihi olduğu belirtilen yaklaşık 1 tonluk kehribar tespihi, sergilenmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istedikleri söyledi.

Kentte 20 yıldır tespih üretimi yapan Nasır Fidan, Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmek amacıyla dünyanın en büyük kehribar tespihini üretmek için yola çıktı. Fidan, yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından her bir taşı 27 kilo gelen ve üzerinde 36 taş olan kehribar tespihi yaklaşık 400 bin liraya imal etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuran Fidan, tespihi Tespihçiler Çarşısı'nda sergilemeye başladı.

'İDDİA EDİYORUZ, DAHA BÜYÜĞÜ YAPILAMAZ '

Adana Tespihçiler Çarşısı'nda sergilenen tespihi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmek istediğini söyleyen Nasır Fidan, "İsteriz ki bu eserimiz, orada sergilensin. Cumhurbaşkanımız zaten tespih tutkunu, sergilenmesi bize büyük gurur verir. Şu anda araştırmalarımız sonucu dünyanın en büyük tespihini ürettik. Orijinal kehribar taşından yaptık. İddia ediyoruz, daha büyüğü yapılamaz. Son derece kalitesi ve nesiller boyu sergilenecek bir ürün ortaya çıkardık" dedi. 


Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor
Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor
Guinness adayı 1 tonluk tespihi, külliyeye hediye etmek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eser PAZARBAŞI

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