Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti - Haberler
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Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, beraberindekilerle Çağa Mahallesi'nde köy sakinleriyle toplantı düzenledi.

İncesu, burada yaptığı konuşmada, sorunları çözmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Yalçın ise Çağa Mahallesi'ndeki sorunların çözümü için koordineli bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi.

Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti

Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan köy ziyareti - Haberler
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