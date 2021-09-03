Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan Boyalı Mahallesi'ne ziyaret
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Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan Boyalı Mahallesi'ne ziyaret

Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan Boyalı Mahallesi'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, köy gezilerini sürdürüyor.

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, köy gezilerini sürdürüyor.

Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, Boyalı Mahallesi'ni ziyaret ederek Muhtar Bahriye Süer ve köylülerle bir araya geldi.

İncesu, köy gezilerini sürdürdüklerini ve yapılan çalışmaları yerinde gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yalçın ise Boyalı Mahallesi kadınlarının çok becerikli olduklarını belirterek, "Biz de kendilerine destekçi ve yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Kurulan kooperatifte üretim yapıyorlar. Tezgahlar da faaliyete geçtiğinde, köyün tiftik keçisi yünü değerlenmiş olacak ve böylece kadınlar da kendilerine gelir elde etmiş olacaklar." dedi.

Toplantının ardından Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın, köyde bulunan kooperatifi gezdi.

Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan Boyalı Mahallesi'ne ziyaret
Güdül Kaymakamı İncesu ve Belediye Başkanı Yalçın'dan Boyalı Mahallesi'ne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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