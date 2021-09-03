Güdül'e 60 yatak kapasiteli konuk evi yapılıyor
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Güdül'e 60 yatak kapasiteli konuk evi yapılıyor

Güdül'e 60 yatak kapasiteli konuk evi yapılıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye 60 yatak kapasiteli konuk evi yapımının sürdüğünü söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye 60 yatak kapasiteli konuk evi yapımının sürdüğünü söyledi.

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güdül'ün sakin şehir ilan edilmesinin ardından ilçede birçok çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

Sakin şehir felsefesini benimsemiş ilçe için çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek misafirlerimizi doğa ve tarihle iç içe ağırlayacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Yalçın, ilçeyi ziyaret edecekler için yapımına başlanan 60 yataklı konuk evi projesinin de sürdüğünü bildirdi.

Güdül'e 60 yatak kapasiteli konuk evi yapılıyor
Güdül'e 60 yatak kapasiteli konuk evi yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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