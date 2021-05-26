Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor

Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturulacağını söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturulacağını söyledi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçenin her alanında Güdül'e yakışır çalışmalar sergilediklerini belirtti.

Bu kapsamda İnönü Mağaraları civarında yeni piknik alanları için çalışma başlattıklarını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"İlçe merkezine oldukça yakın bir yer olan İnönü Mağaraları bölgesinde, gerek mağaralar gerek vadiden geçen Kirmir Çayı kenarında vatandaşların rahatlıkla gidip eğlenebileceği, çayını içebileceği piknik alanları oluşturuyoruz. Mağaralar bölgesi gerek görselliği ve gerek içinden geçen Kirmir Çayı ile insanların ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Biz de bu alanda düzenleme yaparak piknik alanlarını çoğaltıyoruz."

Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor
Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor
Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Antony Blinken Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Sibel Can Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:05:25. #1.13#

title