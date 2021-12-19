Güdül Belediye Başkanı Yalçın Yerli Malı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti - Haberler
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Güdül Belediye Başkanı Yalçın Yerli Malı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Yalçın Yerli Malı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yerli Malı Haftası nedeniyle kadınların hazırladığı ürünlerin sergilendiği standı ziyaret etti.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yerli Malı Haftası nedeniyle kadınların hazırladığı ürünlerin sergilendiği standı ziyaret etti.

Yerli Malı Haftası AK Parti Kadın Kolları Baskanlığı ve Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanlığı üyesi kadınların hazırladığı ürünler Güdül Belediye Lokalinde açılan stantta beğeniye sunuldu.

Belediye Başkanı Yalçın, kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri incelediklerini, tamamen yerli malı ürünlerin kullanıldığını gördüklerini ifade ederek, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçın, "Yerli malımıza sahip çıkalım, yerli, milli ürünleri tüketmeye gayret gösterelim. Yerli Malı Haftası kutlu olsun." dedi.

Güdül Belediye Başkanı Yalçın Yerli Malı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Yalçın Yerli Malı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Yalçın Yerli Malı Haftası nedeniyle kurulan standı ziyaret etti

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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