Güçlen ve Yenilen ile gün boyu canlı ve zinde hissedin!
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Güçlen ve Yenilen ile gün boyu canlı ve zinde hissedin!

Şehir hayatının yoğun temposunda bizi harekete geçirecek ve gün boyu enerjiyi yüksek tutacak etkili bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Meysu, yeni içecek serisi ''Güçlen ve Yenilen'' ile iki farklı konsept ve tatla güne taze bir başlangıç yapmak, gün boyu canlı hissetmek isteyenler için sağlıklı seçenek sunuyor.

Güçlen ve Yenilen ile gün boyu canlı ve zinde hissedin!
10.09.2020 07:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:17

Yoğun gün temposunda sizi güçlendirecek ve bağışıklığınızı destekleyecek Meysu Güçlen'in; C vitamince zengin portakal, elma ve havucun yanı sıra, guarana, ginseng ve ginkgo'dan oluşan hem lezzetli hem de destekleyici içeriği sayesinde gün boyu zinde kalacaksınız.

Güçlendirilmiş içeriği ve pratik ambalajıyla her an yanınızda…

Hücre yenilenmesine destek olan antioksidan meyveler ve ekinezya-çinko içeriği ile Meysu Yenilen ile de kendinizi tazelenmiş ve canlı hissedeceksiniz. Doğal bileşenlerden oluşan içeriğiyle doğanın en özel armağanlarını bu ambalajda buluşturan Meysu, meyvelerin ferahlatan lezzetiyle de fark yaratıyor. ''Meysu Güçlen ve Yenilen'' Serisi faydalı içeriğinin yanı sıra şeker içermemesiyle de dikkat çekiyor. Meysu Güçlen ve Yenilen serisinin 1 litrelik ambalajı kalabalık sofralarda yerini alırken, 330 ml ambalajı ile de her zaman yanınızda. Hem lezzetli hem güçlendirilmiş içerikleriyle ''Meysu Güçlen ve Yenilen'' bilinçli tüketicilerin yeni tercihi olacak.

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