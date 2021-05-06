Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı

Anadolu Ajansı / Luis Vargas - Haberler | Güncel

Lav akışından detaylar Köylülerin yanardağa karşı dua etmesi Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patladı.

Lav akışından detaylar

Köylülerin yanardağa karşı dua etmesi Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patladı. Güçlü patlamaların gerçekleştiği yanardağ civarında yaşayan köylüler ise bir araya gelerek aktivitenin durması için dua etti.

Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı
Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı
Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı
Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

Ona her şey eşini hatırlatıyor, 93 yaşındaki Kore gazisi eşini söylediği şarkılarla yaşatıyor
Ona her şey eşini hatırlatıyor, 93 yaşındaki Kore gazisi eşini söylediği şarkılarla yaşatıyor
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Cyle Larin Mesut Özil Bülent Uygun Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:28:36. #1.16#

title