Guatemala'daki Pacaya Yanardağı yeniden patladı

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Lav akışından detaylar Köylülerin yanardağa karşı dua etmesi Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patladı.

Lav akışından detaylar

Köylülerin yanardağa karşı dua etmesi Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patladı. Güçlü patlamaların gerçekleştiği yanardağ civarında yaşayan köylüler ise bir araya gelerek aktivitenin durması için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas