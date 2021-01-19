GTÜ ile meteoroloji arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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GTÜ ile meteoroloji arasında iş birliği anlaşması imzalandı

19.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:04
GTÜ ile meteoroloji arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında Ar-Ge iş birliği protokolü imzalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında Ar-Ge iş birliği protokolü imzalandı.

Gebze Teknik Üniversitesi'nden (GTÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin araştırma altyapısını bir kuruma daha açarak, çözüm ortağı olma misyonuna devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kampüsü'nde düzenlenen törende iş birliği protokolü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında imzalandığı bildirildi.

Protokol metnine imzaların, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan tarafından atıldığı vurgulanan açıklamada, "İmzalanan bu protokol ile atmosfer bilimleri uygulamalarının geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri uygulamaya geçecek. Ayrıca protokol kapsamında personel ve öğrencilere verilecek eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak. GTÜ'nün zengin araştırma geliştirme altyapısıyla laboratuvarlarının, enstitü ve bölümlerdeki araştırma kaynaklarının kullanılacağı protokol kapsamında önemli çalışmalar yürütülecek. Protokol ile iki kurum arasındaki insan kaynakları eğitim ve araştırmaya yönelik faaliyetlerde birlikte çalışacak. GTÜ öğrencilerine yönelik meteorolojik farkındalığın arttırılabilmesi için de çalışmalar yürütülecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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