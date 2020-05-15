GTA 5: Rockstar'ın oyununu nasıl bedava indirebilirsiniz, Epic Games Store'daki hata nasıl aşılır?
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BBC

GTA 5: Rockstar'ın oyununu nasıl bedava indirebilirsiniz, Epic Games Store'daki hata nasıl aşılır?

Rockstar'ın GTA 5 oyununu, Epic Games Store'da nasıl bedava indirebilirsiniz?

GTA 5: Rockstar'ın oyununu nasıl bedava indirebilirsiniz, Epic Games Store'daki hata nasıl aşılır?
15.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:50

Epic Games Store tarafından Rockstar oyun şirketinin popüler oyunu Grand Theft Auto 5 (GTA 5) adlı oyunun bir hafta boyunca bedava yüklenmeye açılması, internet sitesinin kilitlenmesine sebep oldu.

İlk defa 2013 yılında piyasaya çıkmasına rağmen halen çok sevilen ve popüler bir oyun olan GTA 5'in Epic Games adlı dijital oyun mağazasında bir hafta boyunca bedava oynanabileceğine dair haber Çarşamba günü sızdırılmıştı.

Bunun üzerine kampanyanın başladığı Perşembe günü itibarıyla Epic Games'in online oyun mağazası 12 saat boyunca ulaşılamaz hale geldi.

Epic Games, Twitter hesabından gönderdiği mesajında yoğun ilgiden dolayı internet sitelerinin çöktüğünün farkında olduklarını, trafiği kontrol etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Cuma günü ise oyun sitesine kullanıcılar tekrar giriş yapmaya başlayabildi.

Epic Games Store, "Hesabın şu anda daha fazla ücretsiz oyun indiremez" hatası yaşayan kullanıcılar için ise 24 saat beklemeleri gerektiği açıklamasında bulundu.

Epic Games Store, Microsoft Windows ve macOS platformlarına yönelik Epic Games tarafından işletilen dijital video oyunu mağazası.

Bu yüzden ancak GTA 5'i PC'lerinde ya da Mac bilgisayarlarında bedava yüklemek isteyen kullanıcılar oyuna ulaşabilecek.

Oyun, Epic Games Store'da 21 Mayıs'a kadar bedava yüklenecek.

İlk 2013'te piyasaya çıktı

GTA 5, ilk olarak Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 cihazları için satışa çıkarılmış, 2015 yılında ise masaüstü bilgisayarlara gelmişti.

Geçen yıl ise popülaritesi online oyun oynama platformu Twitch'te fırladı.

Grand Theft Auto (GTA), Rockstar Games şirketi tarafından geliştirilen ve farklı şehirlerin sokaklarında çeşitli görevlerin yerine getirildiği bir aksiyon oyunu.

GTA serisinin sonuncusu olan GTA 5'e 2013'teki sürümünün ardından birtakım güncellemeler getirildi.

Ücretsiz oyun yükleme hatası nasıl aşılır?

Epic Games Store mağazasına üyelik girişi yapmanız ve ikili güvenlik doğrulaması yapmanız gerekiyor.

Bundan sonra oyunu indirebiliyorsunuz.

Ancak online mağazaya şu an erişim sağlanabilse bile kimi kullanıcıların halen sorun yaşadığı dile getiriliyor.

Bunun için de Epic Games bir açıklama yaptı ve "Bazı kullanıcıların 'Daha fazla bedava oyun oynayamazsınız' hatasıyla karşılaştığının farkındayız, bunu yaşayan kullanıcılarımızın 24 saat bekledikten sonra platforma geri gelmesi gerek" dedi.

Epic Games Store'de 11 Haziran'a kadar başka oyunlara da indirimli ulaşılabiliyor.

BBC

Manşet

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