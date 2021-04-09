GT Coin Nedir? GateToken (GT) Coin Yorum ve Grafiği!

GT (GateToken) coin nedir sorusu ile GT coin yorum ve grafiği araştırılıyor. GT coin, varlık güvenliğine adanmış halka açık bir blok zinciridir. Zincir üstü güvenlik hesabı ve özelleştirilebilir zaman gecikmeli kurtarma özellikleri, özel anahtarlar tehlikeye atıldıktan sonra bile blok zinciri varlık güvenliği sunmak için tasarlandı.