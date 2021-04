GT Coin Nedir? GateToken (GT) Coin Yorum ve Grafiği!

GT (GateToken) coin nedir sorusu ile GT coin yorum ve grafiği araştırılıyor. GT coin, varlık güvenliğine adanmış halka açık bir blok zinciridir. Zincir üstü güvenlik hesabı ve özelleştirilebilir zaman gecikmeli kurtarma özellikleri, özel anahtarlar tehlikeye atıldıktan sonra bile blok zinciri varlık güvenliği sunmak için tasarlandı.

GateToken bugünkü fiyatı ₺21,43 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺80.943.351 TRY. GateToken son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #283, piyasa değeri ₺1.632.280.974 TRY. Dolaşımdaki arz 76.150.648 GT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

GT Coin Nedir?



