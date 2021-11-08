GSK Tüketici Sağlığı, Türkiye-Avrupa lojistik operasyonlarında karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele ediyor

Sürdürülebilir iyi yaşam vizyonuyla bireylerin günlük sağlık gereksinimlerinden ilham alarak bilim ışığında yenilikçi ürünler geliştiren GSK Tüketici Sağlığı, Türkiye'yi de içine alan EMEA bölgesindeki lojistik operasyonlarda karbon ayak izini azaltıp hava kalitesinin iyileşmesine katkı sunacak bir çözüm geliştirdi.

Avrupa'dan Türkiye'ye karayoluyla yapılan tüm lojistik operasyonlarını demiryoluna taşıma kararı alan GSK Tüketici Sağlığı, karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayarak daha yeşil bir tedarik zinciri oluşturacak. GSK Tüketici Sağlığı Türkiye ekibinin öncülüğünde yakın zamanda devreye alınacak projeyle ortalama 56 bin ağacın bir yılda oksijene çevirebileceği miktarda karbon salımının önlenmesi hedefleniyor. Böylece şirket, esnek tedarik çözümleri vizyonuyla iklim değişikliğiyle mücadele ve insan sağlığına katkı hedeflerine bir adım daha yaklaşacak.

Çevre, insan sağlığı ve iyi yaşam için sürdürülebilirlik

GSK Tüketici Sağlığı'nın sürdürülebilir lojistik çözümleri, şirketin iş yapış modelinin merkezine yerleştirdiği genel sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. İklim değişikliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadele eden şirket, sürdürülebilir ambalajlar ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirirken ürün içeriklerinde yine sürdürülebilir kaynaklı güvenilir bileşenler kullanıyor.

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Osman Demir Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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