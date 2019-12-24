Gsim'de yangın tatbikatı

24.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:33

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen yangın söndürme tatbikatı nefes kesti.



6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen Yangın ve Kurtarma Tatbikatında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli bilgilendirildi.



Yangının çıktığı anda kapı ve pencerelerin mutlaka kapalı olması gerektiğini belirten İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak, Yangın esnasında kapı ve pencere camlarının açık olması durumda, yangının iki katına çıktığını ilettiler.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı EBİTEM Amiri Hasan Koçak, yangınlara beş dakika gibi kısa bir süre içinde müdahale edildiğini belirterek, yangın yerine ulaşım konusunda doğu adres bildirilmesinin şart olduğunu söyledi.



Koçak, "Yangın yeri adresi bildirme konusunda yeterli değiliz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz yangın adresi verirken, nokta adres vermeli ki, ekiplerimiz tam zamanında yangın yerine ulaşsın. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha hassas olmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Erzurum gibi soğuk iklimin hüküm sürdüğü bir yerde bir çok vatandaşın kış aylarında doğalgazdan korunmak için binalara koyulan menfezlerin kapatıldığına işaret eden yek



Koçak,"Doğalgaz zehirlenmelerine karşı konulan menfezlerin yaz kış, soğuk sıcak demeden açık tutulması gerekir. Kendi sağlımız ve can güvenliğimiz için doğalgaz zehirlenmelerine karşı koyulan menfezleri mutlak süratte açık tutmalıyız" şeklinde konuştu.



Katı, sıvı, gaz ve yağ yangınlarının çıkış nedenleri ve özellikleri hakkında bilgi veren Hasan Koçak, "İnsanoğlu iyi bir katı yakıt. Allah yaktırmasın" dedi. Yağ yangınları esnasında insanların yağa su atmamaları tavsiyesinde bulunan Koçak, yağ yangınlarına atılan suyun, yangını tam bir felaket konumuna getirdiğini söyledi.



Yangın söndürme tatbikatına Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile şube ve ilçe müdürleri de katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA