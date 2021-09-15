GSB kura sonuçları açıklandı mı? GSB kura çekimi ne zaman? - Haberler
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GSB kura sonuçları açıklandı mı? GSB kura çekimi ne zaman?

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GSB kura sonuçları açıklandı mı? GSB kura çekimi ne zaman?

GSB kura sonuçları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 4346 işçi alımı için başvurular 27 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Bu kapsamda GSB kura sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak edildi. Şimdi ise gözler GSB kura sonuçlarına çevrildi. Adaylar kura çekiminin yapılacağı zamanı araştırıyorlar. Kura çekimi İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek. Peki GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları açıklandı mı?

GSB kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. GSB kura çekimi için geri sayılıyor. GSB işçi alımı kura sonuçları için nefesler tutuldu. Bakanlık tarafından belirtilen kura çekim tarihi geldi ve 4 bin 346 işçi alımı için kura çekimleri binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Peki, GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı… GSB kura çekimi ne zaman? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

GSB kura çekiminin yapılacağı tarih ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Gençlik Spor Bakanlığı açıklamada;"Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

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