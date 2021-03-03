GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler

Süper Lig'in 28. haftasının en kritik maçlarından biri olan Ankaragücü Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Haftaya lider olarak giren ve son 8 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Galatasaray, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü karşısında 3 puan arıyor. GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?