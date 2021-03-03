GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler

03.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:27
GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler

Süper Lig'in 28. haftasının en kritik maçlarından biri olan Ankaragücü Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Haftaya lider olarak giren ve son 8 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Galatasaray, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü karşısında 3 puan arıyor. GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Ankaragücü Galatasaray maçı hangi kanalda?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Galatasaray maçı 3 Mart Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Ankaragücü : Korcan, Kulusic, Sarlija, Atila, Kitsiou, Voca, Lukasik, Eniri, Saba, Paintsil, Borven.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Fahrettin Altun
Magazin Alişan Zeki Müren Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 17:27:34. #1.16#
title