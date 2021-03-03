GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
Süper Lig'in 28. haftasının en kritik maçlarından biri olan Ankaragücü Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Haftaya lider olarak giren ve son 8 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen Galatasaray, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü karşısında 3 puan arıyor. GS maçı ne zaman? Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Ankaragücü Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Ankaragücü Galatasaray maçı hangi kanalda?
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Ankaragücü Galatasaray maçı 3 Mart Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Ankaragücü : Korcan, Kulusic, Sarlija, Atila, Kitsiou, Voca, Lukasik, Eniri, Saba, Paintsil, Borven.
Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.