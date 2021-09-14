GS forma fiyatları, 2021 Galatasaray forma fiyatları ne kadar? - Haberler
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GS forma fiyatları, 2021 Galatasaray forma fiyatları ne kadar?

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GS forma fiyatları, 2021 Galatasaray forma fiyatları ne kadar?

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları belli oldu. Peki GS forma fiyatları, 2021 Galatasaray forma fiyatları ne kadar?

Galatasaray, resmi Twitter adresinden üçüncü formasını tanıttı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan paylaşımda, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" notunu düştü. İşte, GS forma fiyatları! 2021 Galatasaray forma fiyatları ne kadar? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GS FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman, alternatif ve kaleci formaları belli oldu. Galatasaray'da formaların fiyatı 399.9 TL olarak belirlendi. Tanıtılan üçüncü forma tasarım olarak beğenilmedi, fiyatına tepki gösterildi. Ayrıca forma tanıtım organizasyonlarının amatör şekilde yapıldığına dair eleştiriler yöneltildi.

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