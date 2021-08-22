GS Espor ve BJK arasında gerçekleşen yarı final serisine "Zergsting" Damga vurdu!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi ikinci yarı final mücadelesinde serinin oyuncusu ZergstingLoL oldu!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi ikinci yarı final mücadelesinde inanılmaz istatistikleri ile serinin oyuncusu Onur "Zergsting" Ünalan oluyor. Galatasaray 'un destek oyuncusu, Beşiktaş ile gerçekleşen 5 maçlık derbi serisinin 4 maçında oynadığı güzel oyunlar ile takımının galibiyetlere ulaşmasında büyük bir payı oldu ve serinin en iyi istatistiğini ortaya koydu. LoLespor resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir gönderi ile oyuncunun istatistiklerini paylaştı.

Yaz Mevsimi ilk yarı final mücadelesinde Galatasaray Espor, Beşiktaş karşısında 3-1'lik skor ile adını büyük finale yazdırdı ve 4 Eylül'de gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali'nde NASR Esports ile karşılaşacak.

Bugünkü galibiyetlerde büyük bir payı olan destek oyuncusu 'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros