Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü
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Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

ORDU'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

22.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:31
Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü

ORDU'da, ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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