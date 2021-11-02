Greenland Son Sığınak konusu! Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? ATV yayın akışı!
Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerden biri olan Greenland Son Sığınak, bu akşam yeniden yayın akışında yer alıyor. Peki, Greenland Son Sığınak konusu nedir? Greenland Son Sığınak oyuncuları kim?
Greenland Son Sığınak konusu nedir? Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmler arasında yer alan Greendland Son Sığınak filmi hakkında detayları sizler için derledik.
Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.
Gerard Butler
Morena Baccarin
Scott Glenn
David Denman
- Yönetmen: Ric Roman Waugh
- Senarist: Chris Sparling
08:00 Kahvaltı Haberler i
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Greenland: Son Sığınak
22:40 Kalp Yarası