Greenland Son Sığınak konusu! Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? ATV yayın akışı! - Haberler
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Greenland Son Sığınak konusu! Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? ATV yayın akışı!

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Greenland Son Sığınak konusu! Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? ATV yayın akışı!

Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerden biri olan Greenland Son Sığınak, bu akşam yeniden yayın akışında yer alıyor. Peki, Greenland Son Sığınak konusu nedir? Greenland Son Sığınak oyuncuları kim?

Greenland Son Sığınak konusu nedir? Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmler arasında yer alan Greendland Son Sığınak filmi hakkında detayları sizler için derledik.

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Gerard Butler

Morena Baccarin

Scott Glenn

David Denman

  • Yönetmen: Ric Roman Waugh
  • Senarist: Chris Sparling

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Greenland: Son Sığınak

22:40 Kalp Yarası

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