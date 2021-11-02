Greenland Son Sığınak konusu! Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? ATV yayın akışı!

Greenland Son Sığınak konusu nedir? Greenland Son Sığınak oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmler arasında yer alan Greendland Son Sığınak filmi hakkında detayları sizler için derledik.

GREENLAND SON SIĞINAK KONUSU

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND SON SIĞINAK OYUNCULARI

Gerard Butler

Morena Baccarin

Scott Glenn

David Denman

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Senarist: Chris Sparling

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Greenland: Son Sığınak

22:40 Kalp Yarası

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