Grand Theft Auto 5'in yeni konsol tanıtım fragmanı 100.000 dislikes'ı geçti - Haberler
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Grand Theft Auto 5'in yeni konsol tanıtım fragmanı 100.000 dislikes'ı geçti

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Grand Theft Auto 5'in yeni konsol tanıtım fragmanı 100.000 dislikes'ı geçti

PlayStation Showcase 2021'deki duyurusunun ardından, Grand Theft Auto 5'in en son fragmanı an itibariyle 132.000 dislikes'ı geçti.

PlayStation Showcase 2021'de Grand Theft Auto 5 : Expanded & Enchanded Edition'a ait yeni bir fragmanı yüklendi ve beğenme sayısı 34 bin, beğenmeme sayısı ise 132 bine ulaştı.

2020'de PS5 ve Xbox Series X/S ile piyasaya sürülen yeni nesil konsollardan önce Rockstar Games, GTA 5'in gelişmiş sürümlerinin yeni donanımına geleceğini duyurmuştu. Bu geliştirme, Grand Theft Auto 5'in orijinal oyununun 2013 Eylül'de Playstation 3 ve Xbox 360'ta piyasaya sürülmesiyle birlikte, Grand Theft Auto 5'in piyasaya sürdüğü üçüncü nesil oluyor.

Geçtiğimiz hafta PlayStation Showcase 2021'de Rockstar Games, resmi bir çıkış tarihi veren yeni bir GTA 5 fragmanı yayınlayarak oyunu gelecek bahara ertelerken oyununun geliştirilmiş özelliklerinden bazılarına da ilk kez göz attı.

En son GTA 5 fragmanının PlayStation sürümünü YouTube'da 100K dislikes'a geçti. Oyuncular Grand Theft Auto 6'dan haber beklerken Grand Theft Auto 5'in yeni konsol fragmanı yayınlanınca oyuncular videoya dislike bombardımanına tutuldu

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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