Grand Theft Auto 5'in yeni konsol tanıtım fragmanı 100.000 dislikes'ı geçti

PlayStation Showcase 2021'de Grand Theft Auto 5 : Expanded & Enchanded Edition'a ait yeni bir fragmanı yüklendi ve beğenme sayısı 34 bin, beğenmeme sayısı ise 132 bine ulaştı.

2020'de PS5 ve Xbox Series X/S ile piyasaya sürülen yeni nesil konsollardan önce Rockstar Games, GTA 5'in gelişmiş sürümlerinin yeni donanımına geleceğini duyurmuştu. Bu geliştirme, Grand Theft Auto 5'in orijinal oyununun 2013 Eylül'de Playstation 3 ve Xbox 360'ta piyasaya sürülmesiyle birlikte, Grand Theft Auto 5'in piyasaya sürdüğü üçüncü nesil oluyor.

Geçtiğimiz hafta PlayStation Showcase 2021'de Rockstar Games, resmi bir çıkış tarihi veren yeni bir GTA 5 fragmanı yayınlayarak oyunu gelecek bahara ertelerken oyununun geliştirilmiş özelliklerinden bazılarına da ilk kez göz attı.

En son GTA 5 fragmanının PlayStation sürümünü YouTube'da 100K dislikes'a geçti. Oyuncular Grand Theft Auto 6'dan haber beklerken Grand Theft Auto 5'in yeni konsol fragmanı yayınlanınca oyuncular videoya dislike bombardımanına tutuldu

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