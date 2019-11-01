Gözü kapatılan şahin, güvercin ve tuzaklı ava 20 bin lira ceza

01.11.2019 10:29

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, gözü maskeyle kapatılan şahin, kır güvercinleri ve muhtelif tuzaklarla yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 2 kişiye toplamda 20 bin 136 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Cihanbeyli Merkez Jandarma Karakol ekipleri tarafından yürütülen ortak denetim ve kontrollerde, Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı Mahallesi'nde tuzak kurularak yasa dışı kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 2 avcı yakalandı. Avcılarla birlikte ele geçirilen avda kullanılan, gözü maske ile kapatılan 1 adet şahin, yem olarak kullanılan 8 kır güvercini ve muhtelif tuzaklara da el konuldu. El konulan kuşların doğal yaşam alanına tekrar bırakıldığı, 2 avcı hakkında ise 15 bin 920 lirası tazminat, 4 bin 846 lirası idari para cezası olmak üzere toplamda 20 bin 136 liralık ceza uygulandığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA