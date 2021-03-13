Gözü dönmüş adam, karısı ve kızının içinde bulunduğu evi yaktı
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Gözü dönmüş adam, karısı ve kızının içinde bulunduğu evi yaktı

13.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:47

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında tek katlı müstakil bir evde yangın meydana geldi. İddiaya göre A.A. karısı N.A ile kızı E.A. içerideyken evi ateşe verdi.

KARISI VE KIZI YARA ALMADAN KURTULDU

Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gözü dönmüş adam, karısı ve kızının içinde bulunduğu evi yaktı

HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözü dönmüş adam, karısı ve kızının içinde bulunduğu evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ALAEDDİN YAYLA: Kızdırmayın len erkekleri??
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