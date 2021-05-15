Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran
Erdal Torunoğulları'nın açıklaması Adnan Dalgakıran'ın açıklaması İZMİR - Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Göztepe-Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.
Erdal Torunoğulları'nın açıklaması
Adnan Dalgakıran'ın açıklaması İZMİR - Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Göztepe-Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü