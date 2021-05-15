Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran
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Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Erdal Torunoğulları'nın açıklaması Adnan Dalgakıran'ın açıklaması İZMİR - Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Göztepe-Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.

Erdal Torunoğulları'nın açıklaması

Adnan Dalgakıran'ın açıklaması İZMİR - Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve ikinci başkan Adnan Dalgakıran, Göztepe-Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.

Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran
Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran
Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran
Göztepe-Beşiktaş maçının ardından - Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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