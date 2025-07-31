Gözleri Karadeniz konusu ne? Gözleri Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Gözleri Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosu da en az konusu kadar dikkat çekiyor. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizi, güçlü kadrosu ve Karadeniz temalı kurgusuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Peki Gözleri Karadeniz dizisinin konusu ne? İşte detaylar...

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi Karadeniz'in doğasından İstanbul'un karanlık yüzüne uzanan bir hikâyeye davet ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oyuncu Kadrosu: Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş) Mehmet Özgür (Osman), Yonca Şahinbaş (Nermin), Mustafa Açılan (Mehmet), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki), Gizem Arıkan (Ayla), Berk Ali Çatal (Sancar), Türkü Su Demirel (Fatoş), Özgür Çınar Deveci (Yunus), Ayten Uncuoğlu (Asiye)