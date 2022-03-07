Gözleri Dolu Dolu Anlattı

Ünlü sanatçı Derya Baykal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ve hayata dair pratik uygulamalar etkinliği kapsamındaki söyleşide dünyanın en güzel duygusu olan annelikten bahsederken gözleri doldu.

Ünlü sanatçı yaşamdan sağlığa birçok konuda sevenleriyle sohbet etti. Söyleşi sonunda Baykal "Bu özel günde bütün erkekleri, çocukları birbirimizin vazgeçilmez parçalarını sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Pandemi şartları nedeniyle içeri giremeyen sanatçının hayranları uzun bir kuyruklar oluşturdu.

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