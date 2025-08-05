Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın sözleriyle başlayan adlı şarkının sözlerinde hangisi geçer?

Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın sözleriyle başlayan adlı şarkının sözlerinde hangisi geçer?
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Güven Bana yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın sözleriyle başlayan adlı şarkının sözlerinde hangisi geçer?

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Katılımcıların yerine kendilerini koyan izleyiciler, soruları çözüme kavuşturarak bilgi seviyelerini ölçme şansı yakalıyor.

GÜVEN BANA YENİ BÖLÜM SORULARIYLA MERAK UYANDIRIYOR

Güven Bana yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Bu atmosferde ekran başındaki izleyiciler, kendilerini yarışmacının yerine koyarak soruları yanıtlamaya çalışıyor.

YARIŞMADA HEYECAN, BİLGİ VE ARAŞTIRMA BİR ARADA

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Katılımcıların yerine kendilerini koyan izleyiciler, soruları çözüme kavuşturarak bilgi seviyelerini ölçme şansı yakalıyor.

GÖZLERİ AŞKA GÜLEN TAZE SÖĞÜT DALISIN SÖZLERİYLE BAŞLAYAN ADLI ŞARKININ SÖZLERİNDE HANGİSİ GEÇER?

A: Bir soğuk el eser

B: Bir acı rüzgar eser

C: Bir ılık meltem eser

D: Bir yalan poyraz eser

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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