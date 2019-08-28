Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti
Uzun süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yazın son günlerini sevgilisiyle Bodrum'da geçiriyor. 20 kilo veren Cem Yılmaz'ın aldığı kilolar ise herkesi şaşırttı.
30 Eylül'de gösterilerine başlayacak olan komedyen Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli ile yazın son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Spor yaparak kilo veren Yılmaz'ın yeniden kilo alması da dikkatlerden kaçmadı.
KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI
Posta'da yer alan habere göre; Sevgilisiyle Cennet Koyu'ndaki villasında konaklayan Yılmaz vaktinin bir bölümünü de 'Samatya' adlı teknesinde geçiriyor. Geçen yıl fitness hocası Sami Hamidi ile spora başlayan ve 20 kilo veren Cem Yılmaz'ın kilo almış olması dikkat çekti.
DEFNE GÖRÜNTÜSÜYLE MEST ETTİ
Cem Yılmaz'ın yanı sıra her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, siyah bikinisi ve düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı.