Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti

28.08.2019 10:31

30 Eylül'de gösterilerine başlayacak olan komedyen Cem Yılmaz, bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli ile yazın son günlerini Bodrum'da geçiriyor. Spor yaparak kilo veren Yılmaz'ın yeniden kilo alması da dikkatlerden kaçmadı.

KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI

Posta'da yer alan habere göre; Sevgilisiyle Cennet Koyu'ndaki villasında konaklayan Yılmaz vaktinin bir bölümünü de 'Samatya' adlı teknesinde geçiriyor. Geçen yıl fitness hocası Sami Hamidi ile spora başlayan ve 20 kilo veren Cem Yılmaz'ın kilo almış olması dikkat çekti.

DEFNE GÖRÜNTÜSÜYLE MEST ETTİ

Cem Yılmaz'ın yanı sıra her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, siyah bikinisi ve düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı.

İşte ünlü çiftin tatil görüntüleri...