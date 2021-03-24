3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara
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3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara

24.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:06

Antalya'da 3 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanıp polis tarafından yere yatırılarak kelepçelenen şüpheli, "Aşkım Van milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız" diyerek tehdit etti. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ismi açıklanmayan bir erkek, Çağlayangil Caddesi üzerinde önünde yürüyen 12 ile 14 yaşları arasında 3 kıza, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Olayı gören ve tepki gösteren Cihan Menekşe ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yere yatırdıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİSİ TEHDİT EDİP HAKARETLER YAĞDIRDI

Yerde polis ekiplerine ve kavga ettiği kişiye yönelik hakaret eden şüphelinin, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız. Hadi vur" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis memuruna da küfrettiği görüntülere yansıyan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ULUBATLI: HEM TACİZ, HEM DARP, HEM POLİSE TEHTİD KÜFÜR HEM SERBEST ÇOK YAZIKKKKKKK
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
REİS: bu mu adalet
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ALİ KARA: bu nasıl iştir hırsızı sal arsızı sal kanunlar kime uygulanacak bilen varsa söylesin de öğrenelim
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
500
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