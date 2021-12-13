Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
Haberler.com - Haberler | Güncel

Youtube'da sokak röportajları yapan ve hafta sonu eş zamanlı olarak gözaltına alınan 3 Youtuber İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir'ın sahibi Hasan Köksoy, Sade vatandaş hesabının sahibi Turan Kural'a ev hapsi cezası verildi.

Sokak röportajı yapan sosyal paylaşım sitesi Youtube kanalları 'İlave TV', 'Kendine Muhabir' ve 'Sade Vatandaş' hesaplarının sahipleri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti. Bu sabah saatlerinde, savcılığa ifade vermek üzere Antalya Adliyesi'ne sevk edilen Arif Kocabıyık, editörü Turan Kural ve Hasan Köksoy, ifade işlemlerinin ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 YOUTUBER'A EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Youtuberların avukatı Ömer Furkan Dağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.'' açıklamasında bulundu.

Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

 Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title