Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

Sokak röportajı yapan sosyal paylaşım sitesi Youtube kanalları 'İlave TV', 'Kendine Muhabir' ve 'Sade Vatandaş' hesaplarının sahipleri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti. Bu sabah saatlerinde, savcılığa ifade vermek üzere Antalya Adliyesi'ne sevk edilen Arif Kocabıyık, editörü Turan Kural ve Hasan Köksoy, ifade işlemlerinin ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

3 YOUTUBER'A EV HAPSİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Youtuberların avukatı Ömer Furkan Dağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.'' açıklamasında bulundu.

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