Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları hastaneye getirildi
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Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları hastaneye getirildi

Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları hastaneye getirildi Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları, Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

04.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:58

Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları hastaneye getirildi

DİYARBAKIR - Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları, Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Farisoğulları, hastaneye çıkarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven'in vekillikleri düşürüldü.

Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları, Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Farisoğulları, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye çıkarıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Farisoğulları hastaneye getirildi

Kaynak: İHA

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