Gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliye sevk edildi

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de dün mesai saati bitiminde gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başkan Balkan'a desteğe gelen CHP'li üyeler ve vatandaşlar, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti. İfade üzerine dün akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi'ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.'yi gözaltına aldı. Gece boyunca sorgusu devam eden Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, bugün saat 15.30'da adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin görüntü almasını engellediler

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Emniyet Müdürlüğü binasından çıktığı sırada gazetecilere tepki göstererek, görüntü almamalarını istedi. Yaşanan tartışma sonrası Küçükkuyu Belediye Başkanı Balkan'a desteğe gelen kalabalık da gazetecilerin üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel oldular. Basın mensupları kalabalığın arasında kalırken, öfkeli kalabalığı CHP'nin eski dönem milletvekillerinden Serdar Soydan yatıştırdı. Yaşanan tartışmaların ardından Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan polis otosuna bindirilerek adliyeye götürüldü. - ÇANAKKALE