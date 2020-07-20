Gövdesinde meyve veren ağaç şaşırttı ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde gövdesinden çiçeklenip meyve veren ağaç görenlerde şaşkınlığa yol açtı.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde gövdesinden çiçeklenip meyve veren ağaç görenlerde şaşkınlığa yol açtı.

İlçeye bağlı Göldere köyünde yaşayan emekli memur Mehmet Turan'ın (64) bahçesindeki elma ağacının gövdesinde nisan ayında çiçek açtı. Ağacın gövdesinde açan çiçek, olgunlaşarak elmaya dönüştü. Dalı yerine gövdesinde meyve veren ağaç görenleri şaşırttı.

Turan, gövdesinde meyve veren ağacı ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Daha önce hiçbir ağacın gövdesinden meyve yetiştiğini görmedim. Elma ağacımın gövdesinde meyvenin nasıl ve neden yetiştiğini bilemiyorum. Gövdeden yetişen elma, daldaki elmalardan daha büyüktü" dedi.

Kaynak: DHA