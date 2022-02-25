Görüntüler Ukrayna'dan! Rusya ordusu, istihbarat gözlemcilerinin yerleştirdiği kameraları devirdi - Haberler
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Görüntüler Ukrayna'dan! Rusya ordusu, istihbarat gözlemcilerinin yerleştirdiği kameraları devirdi

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya ordusunun, Ukrayna yönelik başlattığı askeri harekatta 2. güne girilirken, savaş hattından gelen görüntüler dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. İnternete düşen bir videoda Rus ordusunun, internette istihbarat gözlemcileri tarafından hareketleri izlemek için kullanılan kameraları devirdikleri anlar yer aldı. İddiaya göre sayıları oldukça fazla olan bu kameralar askeri güçler tarafından etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat 2. gününde devam ediyor. Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Başkent Kiev'e kadar ilerleyen işgal Ukrayna halkında da büyük korku yarattı.

SAVAŞ HATTINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Tüm dünya birçok kaynaktan olanları takip etmeye devam ederken sığınaklardan, çatışmalardan ve patlamalardan çeşitli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birisi ise oldukça dikkat çekti.

İSTİHBARAT GÖZLEMCİLERİNİN KAMERALARINI DEVİRDİLER

Rusya ordusunun, internette istihbarat gözlemcileri tarafından hareketleri izlemek için kullanılan kameraları devirdikleri anlar görüntülendi. İddialara göre çok sayıda olan bu tür kameralar aynı şekilde etkisiz hale getirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Haberler

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