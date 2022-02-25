Görüntüler Ukrayna'dan! Rusya ordusu, istihbarat gözlemcilerinin yerleştirdiği kameraları devirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat 2. gününde devam ediyor. Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Başkent Kiev'e kadar ilerleyen işgal Ukrayna halkında da büyük korku yarattı.

SAVAŞ HATTINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Tüm dünya birçok kaynaktan olanları takip etmeye devam ederken sığınaklardan, çatışmalardan ve patlamalardan çeşitli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birisi ise oldukça dikkat çekti.

İSTİHBARAT GÖZLEMCİLERİNİN KAMERALARINI DEVİRDİLER

Rusya ordusunun, internette istihbarat gözlemcileri tarafından hareketleri izlemek için kullanılan kameraları devirdikleri anlar görüntülendi. İddialara göre çok sayıda olan bu tür kameralar aynı şekilde etkisiz hale getirildi.