Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı
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Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı

18.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:14

İngiltere'de Çarşamba günü akşam saatlerinde bir ev, korkunç bir patlamayla göçtü. Göçük altında kalan yaşlı bir kadının cansız bedenine ulaşırken, 1 kadın ve 1 çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Greater Manchester'da Çarşamba gecesi saat 21.00 sıralarında büyük bir gürültü duyuldu. Olay yerine giden ekipler, bir evde meydana gelen patlama nedeniyle evin bir bölümünün çöktüğünü gördü.

3 KİŞİ AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İtfaiye ekipleri önlem olarak yakındaki 5 mülkü boşalttı. Yerel otoritelerin verdiği bilgiye göre, göçük altından 90 yaşındaki bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerinde kurtarılan 3 kişi tedavi edilirken, daha ağır yaralanan 1 kadın ile 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Korkunç görüntülerin bulunduğu olayla ilgili konuşan tanık, "Çok yüksek bir patlamaydı. Ne olduğunu anlayamadım, koşarak olay yerine gittim" ifadelerinde bulundu.

İşte olay yerinden görüntüler:

Görüntüler korkunç! Patlama sonrası içe doğru göçen ev, yaşlı kadının ölümüne sebep oldu
Görüntüler korkunç! Patlama sonrası içe doğru göçen ev, yaşlı kadının ölümüne sebep oldu
Görüntüler korkunç! Patlama sonrası içe doğru göçen ev, yaşlı kadının ölümüne sebep oldu
Görüntüler korkunç! Patlama sonrası içe doğru göçen ev, yaşlı kadının ölümüne sebep oldu
Görüntüler korkunç! Patlama sonrası içe doğru göçen ev, yaşlı kadının ölümüne sebep oldu
Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı
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