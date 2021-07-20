Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
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Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Çin'in Zhengzhou şehrinden korku filmindeki gibi görüntüler geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle binlerce kişi, metroda boğazlarına kadar ulaşan suda mahsur kaldı.

Avrupa'dan sonra korkutan sel haberi bu kez Asya'dan geldi. Çin'in orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Bu sırada metroda olan binlerce kişi ise boğazlarına kadar ulaşan suda, kurtarılmayı bekliyor.

Görüntüler korku filmi gibi! Binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı

ÖLÜM VE YARALANMA SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı ağır hasar aldı. Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi.

Görüntüler korku filmi gibi! Binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı

1 METREYE KADAR ULAŞTI

Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü.

Görüntüler korku filmi gibi! Binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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