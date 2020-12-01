Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu
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Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu

01.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:20

Daha önce Konya'daki bir süt tesisinde kazanların içinde yapılan banyo görüntülerinin ardından bir skandal daha Tiktok'ta ortaya çıktı. Paylaşılan videoda, ünlü bir şekerleme markasına ait ürünlerin, ev ortamında hijyenden uzak bir şekilde paketlendiği görüldü.

İstanbul Esenyurt'ta şekerleme ürünlerinin paketlerinin evde doldurulduğuna ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa süre önce ise Konya'da bir süt fabrikasının çalışanı, içerisine girdiği kazanda süt banyosu yapmıştı. Kayıt altına alınan o anların sosyal medya hesabında paylaşılması, infial yaratmıştı. Olayın ardından açıklamada bulunan Bakanlık, tesisle ilgili denetlemelerin yapılacağını belirtirken, firma ise görüntülerdeki çalışanın işine son verildiğini duyurmuştu.

ÇÜRÜK MEYVELERİN KULLANILMASI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ardından bir skandal daha patlak vermiş; bir tesiste çürük meyvelerden meyve suyu yapıldığı görüntüsü büyük tepki çekmişti. Görüntüyü çeken kişinin "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün" dediği de videoda yer almıştı. Görüntülerin ardından inceleme başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıklamıştı. Söz konusu deponun sahibi de çürük elmaları çöpe attıklarını söylemişti.

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Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:20:25. #1.14#
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