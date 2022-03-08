Ukraynalılardan sonra halkına da eziyete başladı! Putin'in polisleri tek tek telefonları inceliyor

Rus hükümeti, Ukrayna politikasına karşı ülkesinde sürmekte olan protestoları bastırmak için önlemlerini sertleştirdi. Bu süreçte hükümet, halkın medyada ne gördüğünü ve tükettiğini sıkı bir şekilde kontrol etti.

RASTGELE MESAJLARINI GÖRMEK İSTEDİLER

Ülkede önlemler bir üst seviyeye çıkarılırken Moskova'daki polis memurları yoldan geçen sivilleri durdurup akılalmaz bir uygulamaya imza attı. Polis vatandaşlardan telefonlarını açmalarını ve rastgele mesajlarını göstermelerini istedi. Yazışmalarına ve fotoğraflarına göz attı. Reddedenleri ise alıkoydu.

GÖRÜNTÜLERİ RUS GAZETECİ PAYLAŞTI

Rus bir gazeteci o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Polis memurlarına hangi gerekçeyle insanların telefonlarını kontrol ettiklerini sorduğunda ise gazetecinin sorusunu görmezden geldiler.

"TAMAMEN YASADIŞI"

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan başka bir basın görevlisi ise yapılan uygulamanın tamamen yasa dışı olduğuna dikkat çekti.

YANLIŞ BİLGİ YAYANLARA 15 YILA KADAR HAPİS

Moskova'dan gelen görüntüler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile sürmekte olan savaş hakkında "yanlış bilgi" paylaşan herkesi 15 yıla kadar hapisle cezalandıran yeni bir yasayı imzalamasının ardından meydana geldi. Rus haber ajansına göre yasa, Rusya'ya karşı yaptırımları destekleyen veya Putin'e Ukrayna'daki saldırıyı durdurma çağrısı yapanları da cezalandıracak.

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