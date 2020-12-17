'Pazara gidiyorum' deyip annesini eve kilitledi! Yaşlı kadının yardımına komşuları koştu

Adana'da oğlunun 'pazara gidiyorum' diyerek kapıyı üstüne kilitlediği görme engelli yaşlı kadının çağrılarını duyan komşular, ekiplere ihbarda bulundu. Kadının ihtiyaçları giderilirken komşulardan biri çocuklarının yaşlı kadına şiddet gösterdiğini ilerdi sürdü. Yaşlı kadın ise kendisine kötü davranılmadığını iddia etti.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde görme engelli Pakize Köle'nin yardım çağrılarını duyan komşuları, pencereden baktıklarında yaşlı kadını yere düşmüş halde gördü.

KAPIYI KIRARAK GİRDİLER

Kapının kilitli olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Köle, sağlık görevlilerinin yardımıyla tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yatağına yatırıldı.

"BENİ KURTARIN"

Pakize Köle'nin komşuları, yaşlı kadını çocuklarının sürekli evde kilitli tuttuklarını iddia etti. Köle'nin komşularından Seyfi Mercan, "Çocukları sürekli sözlü şiddet uyguluyor. Kadın her gün 'Beni kurtarın' diye ağlıyor. Bugün de sesini duyunca biz yardım ettik" diye konuştu.

"BENİ DÖVMÜYORLAR"

Pakize Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadığını belirterek, "Oğlum, pazara gittiğini söyleyip, kapıyı da kilitleyip çıktı. Hemen geleceğini söyledi ama. Çocuklarım kapıyı kapatırlar, beni dışarı bırakmıyorlar. Beni dövmüyorlar" dedi.

Sağlık ekipleri, üşüdüğünü söyleyen Pakize Köle'nin üzerini örtüp, bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR