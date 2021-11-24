Görme engelli Nurettin öğretmen, 17 yıldır öğrencilerine rehber

MALATYA'da, doğuştan görme engelli olan Nurettin Kaplan (52), 'Hayat kaynağım' dediği öğrencilerine 17 yıldır rehber öğretmenlik yapıyor. Kaplan, "Yeniden dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım" dedi.

İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra Atatürk Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başlayan, doğuştan görme engelli Nurettin Kaplan, öğrencilerine eğitim sevgisi aşılıyor. Mesleğini severek yaptığını anlatan Kaplan, öğrencilerinin 'hayat kaynağı' olduğunu söyledi. 17 yıllık öğretmen Kaplan, "İşimi öğrencilerimize faydalı olacağımız en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Biz topluma yön veren insanlarız. Biz her kademede, her noktadan insan yetiştiriyoruz. Biz öğretmen olmanın yanında bir anneyiz, babayız. Onun için çok değerli ve çok özel bir iş yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.