Görme engelli çift zorlukları el ele vererek aşıyor Görme engelli çift zorlukları el ele vererek aşıyor Adana'da 7 yıl önce evlenen Havva ve Rıdvan Kara çifti görme engellerini sevgiyle aştı Adana'nın Kozan ilçesinde 2013 yılında evlenen Havva ve Rıdvan Kara çifti görme engellerini sevgiyle aştı.

Görme engelli çift zorlukları el ele vererek aşıyor

Adana'da 7 yıl önce evlenen Havva ve Rıdvan Kara çifti görme engellerini sevgiyle aştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2013 yılında evlenen Havva ve Rıdvan Kara çifti görme engellerini sevgiyle aştı. 14 yaşında geçirdiği rahatsızlık ile gözlerini kaybeden ve yıllarca görme engelli olduğu için ailesini tarafından koruma altında olan Havva Kara, Beyaz Ay Kozan Şubesinin açılması ve dernek çalışmalarına katılması ile hayatı değişti. Kadın olarak göremediği halde görme engelli eşine gözü gibi bakan Havva Kara görme engelli ve kadın olmanın bir çok zorluğunu beraberinde getirdiğini belirterek eşinin desteği ile tüm zorlukları birlikte aştıklarını ifade etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan görme engelli Havva ve Rıdvan Kara çifti sevgiyle tüm engelleri aşarken Havva Kara görme engelini eşinin sevgisiyle aşarak bir çok engelli için Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesinde çalışmalara destek veriyor.

8 Mart Kadınlar Gününde hem kadın hem de engelli olmanın bir çok zorluğu birlikte yaşattığını kaydeden Havva Kara, "40 yaşındayım 13 yaşında gözlerimi hastalığım nedeni ile gözlerimi tamamen kaybettim. 17 yıl boyunca hiç görmeden yaşadım. Görme engelli yaşamak Kozan gibi küçük ilçelerde yaşamak daha zor. Engelli aileleri daha korumacı. Kız çocukları için daha zor. Hapis hayatı gibi"dedi.

Kaçarak evlendiler

Eşi ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini aktaran Kara, "Ben sosyal yaşamayı seven. Bir şeyler yapmak başarmak gayretinde olan biriyim. Ailemin korumacı, beni hep kısıtladı. Beyaz Ay Engelliler Derneği açıldı. Zincirlerimi kırdım, dernekte çalışmaya başladım. Eşimle dernekte tanıştık. 2 yıl konuştuk ailemiz vermedi kaçarak evlendik. İnsanın isteyip başaramayacağı hiçbir şey yok. Çok zorluk yaşadık ama çok mutluyuz. Rabbım herkese nasip etsin. Bizin en büyük zorluklarımız insanların duyarsızlığı. Esnafların kaldırımdaki ürünleri araçlar. Okumayı çok isterdim" dedi.

"Görmüyorum ama, yüreğini seviyorum"

Rıdvan Kara eşi ile çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Eşim olmasa ağabeyimin yanında yaşıyor olurdum. Onunla tanıştığım içim çok mutluyum. Kadınlar olmasa olmazdı. Ev hayatında dışarı da birlikte derneğe gidiyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Eşimi görmedim ama onun kalbini yüreğini temiz kalbini sevdim. Bütün kadınların kadınlar günün kutluyorum. Biz erkeler olarak kadınlara sahip çıkıp onlara değerli olduklarını hissettirmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA