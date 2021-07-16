Görme Engelli Ayhan Kaya, Konya'dan Altın Madalya İle Döndü
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Görme Engelli Ayhan Kaya, Konya'dan Altın Madalya İle Döndü

Görme Engelli Ayhan Kaya, Konya'dan Altın Madalya İle Döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Spor Takımı oyuncusu Ayhan Kaya, Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasından altın madalya ile dönüş yaptı.

Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasının 13 - 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Konya'da yapıldığını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyüktaş, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın destekleriyle Yeşilyurt Belediyesi bünyesine dahil edilen Görme Engelliler Spor Takımımız, kentimizi gururlandıracak başarılarına devam etmektedir. Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasında kentimizi temsil eden sporcularımızdan Ayhan Kaya, 100 kilogram kategorisinde bencte bronz madalya, toplamda 431 kilogram ile altın madalyanın sahibi olarak göğsümüzü kabartmıştır. Malatya'mızı ve Yeşilyurt'umuzu başarıyla temsil eden genç sporcumuzla bizler gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda sporcularımız daha büyük başarıların altına imza atacaklardır. Kulübümüze desteklerinden dolayıYeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkürlerimizi sunarken, genç sporcumuza da bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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