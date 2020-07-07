Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada TV'ye taşındı 'Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada' TV'de yayın hayatına başladı.

'Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada' TV'de yayın hayatına başladı.

Ünlü futbolcular Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı ve İbrahim Yattara'nın kıyasıya mücadelesine sahne olan 'Görkem Uludüz ile Şöhretler Sahada', ilk bölümüyle 5 Haziran Pazar günü ekranlarda yerini aldı. Ulusal bir kanalda yayın hayatına başlayan ve 6 hafta sürecek programın ilk bölümü 'Kadına Şiddete Hayır' temasıyla düzenlendi. Ünlü futbolculara profesyonel kadın futbolcular Müge İnan, Nazlıcan Parlak, Merve Nalçacı ve Nihan Üçerler eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan yapımcı Görkem Uludüz, "Bu yıl Mart ayında yola çıktığımız projemizde ulusal bir TV kanalında yayın hayatına başlamak hepimizi gururlandırdı. Yaşadığım mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Böyle önemli bir konuya dikkat çekmek istediğimiz turnuvamızda yaşadığımız güzellikleri geniş kitlerlere ulaştırmak istedik. Başta futbolcular ve emeği geçen tüm ekibim olmak üzere, bize yoğun ilgi gösteren ve yakından takip eden tüm izleyicilerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA