Görkem Uludüz'den yeni müzik projesi: Almanya'da yaşayan şarkıcı Yasemin Demir'e 90'ların unutulmaz ismi Zafer Peker eşlik edecek
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Görkem Uludüz'den yeni müzik projesi: Almanya'da yaşayan şarkıcı Yasemin Demir'e 90'ların unutulmaz ismi Zafer Peker eşlik edecek

12.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:28
Görkem Uludüz'den yeni müzik projesi: Almanya'da yaşayan şarkıcı Yasemin Demir'e 90'ların unutulmaz ismi Zafer Peker eşlik edecek

90'lı yıllara damgasını vurmuş Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Zafer Peker, Uludüz Medya yapımcılığında gerçekleşecek yeni bir düet çalışmasında, Almanya'da yaşayan şarkıcı Yasemin Demir'e eşlik etmeye hazırlanıyor.

Söz ve müzikleri yapımcı Görkem Uludüz'e ait olan single çalışmasının aranjesini Barış Mert Peker üstlendi. 'Tozu kaldı' isimli parçanın stüdyo kayıt çalışmaları devam ederken, yapımcı Görkem Uludüz çalışmaları hakkında bilgi verdi:

'Zafer Peker'in benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Bugün Görkem Uludüz'ün böyle bir isim ile yan yana geliyor olması dahi beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Bizler onun şarkıları ile büyüdük, ilk aşklarımızı onun şarkıları eşliğinde yaşadık; saygın ve değerli bir insan. Hayatımızın bir çok evresine dokunmuştur. Tüm sevenleri ve dinleyicilerinde büyük bir özlem oluşmuştu zaten. Biz de aylardır süpriz bir isimle süpriz bir müzik çalışması yapacağımızı ifade ediyorduk. Sağolsun Zafer abi beni kırmadı ve Yasemin Demir'e, söz ve müziği bana ait olan parçada eşlik etti. Yasemin Demir ile müthiş bir sesi müzik dünyasına kazandırıyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık, demo çalışmalarımız oldukça başarılıydı. Yakın bir zamanda Uludüz Medya olarak parçanın klibini çekiyoruz. Bahar'da dinleyicilerimiz ile buluşmayı hedefliyoruz. Zorlu dönemlerden geçtiğimiz bu süreçte hayatlarımıza yeni bir Bahar gelmesini temenni ediyor ve heyecanla bekliyorum. Bu projede emeği geçen Yasemin Demir'in menejeri değerli arkadaşım Sibel Ekici'ye ve Almanya'dan Sibel Ekici Germany Produktion ailesine çok teşekkür ederim.'

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