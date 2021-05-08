Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti!
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Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti!

Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu, özeti ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu nedir, Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kimler ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı 'Görevimiz Tehlike: Yansımalar' filminin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames yer alıyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: 2018/ A.B.D.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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