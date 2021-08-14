Görevimiz Tehlike 4 konusu ne, oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Bugün TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin beğendiği bir film başlayacak. Bugün Görevimiz Tehlike 4 ekranlara geliyor. Bunun ardından vatandaşlar Görevimiz Tehlike 4 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak etti. Peki, Görevimiz Tehlike 4 konusu ne, oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizde...

Yaz döneminde birçok kanalda akşam saatlerinde yabancı ve yerli sinema ekranlara gelebiliyor. Bugün de TRT 1'de sinema olacak. Peki, Görevimiz Tehlike 4 konusu ne, oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 4 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? TRT 1'de hangi film var?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Görevimiz Tehlike 4, 14 Ağustos Cumartesi 2021 gününde TRT 1'de saat 20:00'da başlayacaktır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU NEDİR?

Bu öyle sıradan bir görev değil. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevdir.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI KİMLER?